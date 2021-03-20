Как в фильме ужасов: во время снежного циклона во Владивостоке обрушилась подпорная стена

Во Владивостоке обрушилась подпорная стена. Скрин из видео dps_vl

В субботу, 20 марта, Владивосток, как и большая часть Приморья, оказался охвачен снежным циклоном. Во время непогоды около автомойки на Воропаева, 22г, произошло обрушение подпорной стены. По предварительным данным, никто не пострадал.

В социальных сетях распространились фотографии и видеозаписи с места происшествия. На кадрах можно увидеть разбросанные по проезжей части бетонные блоки и грунт. Судя по комментариям местных жителей, стена давно имела крен и могла рухнуть в любой момент.

- Только вчера там стояла, ждала машину и подумала об обрушении стены, - пишет девушка.

Многие пользователи сравнили видеозаписи с места обрушения с кадрами из фильмов ужасов.

- Как можно жить в такой обстановке и не сойти с ума? - спрашивает одна из местных жительниц.