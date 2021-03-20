Гипноз по телефону? Жительница Владивостока взяла кредит на 2 миллиона рублей, чтобы отправить все деньги мошенникам

Женщина поверила словам незнакомца и проследовала в отделение банка, где оформила кредит в размере 2 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Жительница Владивостока оказалось жертвой неизвестных мошенников. Началось все с телефонного разговора. Пострадавшей позвонил некий мужчина, представившийся, как это часто бывает, сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на её имя неизвестные лица оформили кредит. Сказал, что мошенники пока что не успели снять деньги, поэтому ей нужно сделать это первее.

Женщина поверила словам незнакомца и проследовала в отделение банка, где оформила кредит в размере 2 миллионов рублей. Далее с ней вновь связались злоумышленники. Они убедили её перевести денежные средства на «резервный счет», созданный специально для неё, с которого можно будет обналичить всю сумму.

- Гражданка, используя банкомат в торговом центре, осуществила 21 операцию по переводу денежных средств на неизвестные номера. Лишь спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников, - отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Полицейские добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудники в очередной раз напоминают гражданам об осторожности и предупреждают, что мошенники действуют профессионально, умеют построить разговор так, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому при поступлении подобных звонков необходимо прерывать разговор и класть трубку.

В случае подозрительных действий звоните в полицию по телефону дежурной части: 8(423)249 00 04 или 02/ с мобильного 102.