В Приморье разыскивают 15-летнего парня

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В Приморье разыскивают 15-летнего подростка Зурабджона Зоирова. Вчера, 19 марта, он ушел из дома по адресу: город Артем, улица Дачная, дом № 2, - и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Зурабджону Зоирову 15 лет. У него худощавое телосложение, темные короткие волосы. Рост примерно 174 сантиметра. Когда его видели в крайний раз он был одет в черную куртку с белыми вставками на рукавах и темные спортивные штаны.

Близкие Зурабджона просят внимательно посмотреть его фотографию - быть может кто-нибудь из читателей видел его самого, либо похожего на него парня.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам телефонов: 8 (42337) 4-72-47, 4-72-01 – ОМВД России по г. Артему или 102 – полиция; 8 908-987-39 -19, 8 902-556-88-02 – волонтёры.

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.