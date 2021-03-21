Слякоть и снег с дождем: о погоде в Приморье в воскресенье, 21 марта

Слякоть, сырость, холодный ветер с дождем - о погоде в Приморье в воскресный выходной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 21 марта, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов. На небе облачно, ожидаются осадки, местами сильные. Об этом сообщает портал ПримПогода.

В дальневосточной столице будет идти мокрый снег. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, а во второй половине – с северо-запада, в течение дня усилится. Воздух прогреется до двух градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске осадки будут, но в чуть меньшем количестве, и тоже мокрый снег. Ветер утром слабый, днем – умеренный западный. Температура воздуха в среднем теплее на три градуса, чем во Владивостоке.

В Находке облачно, здесь снег с дождем ожидается во второй половине дня. Ветер восточный умеренный, температура воздуха – до пяти градусов тепла.

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