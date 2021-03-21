В Приморье разыскивают 12-летнюю девочку в салатовом пуховике

Фото: dpscontrol125rus

В Приморье пропала девочка. Об этом сообщают волонтеры «ПримПоиска».

Известно, что Вера Тихонова 2008 год рождения ушла из дома по адресу улица Адмирала Кузнецова, 92 еще в пятницу, 19 марта, примерно в 15:00.

На вид девочке 12 лет, худая, волосы окрашены в темно-красный цвет, длина волос – до плеч. Глаза зеленые. Одета была в салатовый пуховик ниже пояса и серо-зеленую толстовку.

Волонтеры просят всех, кто может знать хоть какую-то информацию о местонахождении ребенка, сообщать в полицию.

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