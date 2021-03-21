Житель Раздольного лишился бани из-за пожара

Общая площадь горения составила 36 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье произошел пожар. Сгорела баня, пристройка и дровяник. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент случился в субботу. На пульт пожарной охраны Надеждинского муниципального района поступило сообщение о возгорании. Звонивший сообщил, что на улице Островского горит баня.

Спустя четыре минуты огнеборцы уже находились на месте происшествия. Специалисты провели разведку и обнаружили, что горит баня, пристройка и дровяник. Через 16 минут пожарные локализовали огонь, а спустя еще почти два часа – полностью ликвидировали. По данным ведомства, общая площадь горения составила 36 квадратных метров, никто не пострадал.

К слову, за минувшие сутки подразделения государственной противопожарной службы потушили 15 пожаров. Всего привлекалось 106 человек личного состава и 32 единицы техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14