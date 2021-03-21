На ловца и зверь бежит: сотрудники ДПС обнаружили наркопреступника в случайном авто

Задержанный попытался сразу же сбежать. Попытка успехом не обернулась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Артеме сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в наркопреступлении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился на улице Гагарина. Наряд ДПС патрулировал дороги, когда обнаружил на трассе авто марки Toyota Prius, водитель которого ехал с нарушением Правил дорожного движения.

Полицейские остановили нарушителя. В салоне транспорта в этот момент находился еще и пассажир, который при виде сотрудников заметно занервничал. На вопрос, имеются ли у него запрещенные вещества, мужчина ответил отрицательно, а также попытался сразу же сбежать. Попытка успехом не обернулась, и 30-летнего местного жителя задержали на месте.

Личный досмотр показал, что при себе у приморца был сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также шприц с веществом темного цвета. Экспертно-криминалистическое исследование установило, что содержимое – ни что иное как наркотики, причем в крупном размере.

Мужчина сказал, что хранил все это для личного употребления.

Чуть позже специалистам удалось выяснить, что задержанный уже привлекался к ответственности за применение насилия и оскорбления в адрес представителей власти.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам незаконного приобретения, хранения, перевозки без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

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