Массовые отключения холодной воды начнутся во Владивостоке

Фото: Оберемченко Николай

Владивосток частично останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Приморский водоканал». Причина – плановые ремонтные работы.

Так, отключать воду начнут с 23 марта по следующим адресам:

Ватутина, 24, 26. Нейбута, 21, 32, 32 стр.4, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41 стр.1, 47б.

Ремонтные работы по этим адресам продлятся до 17:00 часов включиетльно.

В этот же день на сутки отключат воду в домах по адресам:

Буссе, 3а, 7, 8, 10, 10а. Всеволода Сибирцева, 60. Жариковская, 2-82, 15а-37. Жуковского, 1-63. Красного Знамени, 118а, 120в. Маньчжурская. Островского, 5, 7, 10. Пушкинская, 105а-137. Толстого, 30-52, 27, 33, 35, 41, 45. Шилкинская, 4-16, 9-15, 21.

С утра, 24 марта, воду отключат в дома по улицам:

Хабаровская, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10в.

Отключения продлятся до 20:00 часов включительно.

25 марта воду отключат в дома по следующим улицам:

Адмирала Горшкова, 40, 42, 44. Адмирала Смирнова, 8, 10, 12. Анны Щетининой, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39.

Отключения также продлятся до 20:00.

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