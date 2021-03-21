Новые сведения по Covid-19 в Приморье

Фото: Пыхалова Юлия

Короновирус в Приморье идет на спад. Такие данные предоставляет правительство региона.

Так, за последние сутки заразились Covid-19 всего 55 человек, что на два приморца больше показаний предыдущего дня. Всего, по оперативным данным на 21 марта, в Приморье заболели 41 808 человек.

Справиться с недугом удалось 37 431 тысячи пациентам. Погибли от вируса 664 человека.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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