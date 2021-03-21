Во Владивостоке соседи подкараулили мужчину, ударили по голове и обокрали

Фото: Маковеева Светлана

Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в районе одного из домов. 30-летний мужчина, обратившийся с заявлением полицию, рассказал, что шел домой, когда почувствовал удар по голове. Оказалось, что его подкараулили два незнакомца, избили, а после – украли мобильный телефон, наушники и куртку. Злоумышленники с места преступления скрылись.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили всех жильцов дома, совершив поквартирный обход. По итогу, совместно с патрульным экипажем сотрудники задержали двух местных жителей.

Как стало известно, оба мужчины проживают в том же доме, что и пострадавший. Нападавшим 44 и 53 года, один из них уже был дважды судим. Обыскав квартиры подозреваемых, полицейские изъяли похищенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Фигурантам уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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