Бешеная «электричка» едва не спровоцировала серьезную аварию во Владивостоке

Фото: скриншот из видео, dps_vl

Лихач на «Приусе» вылетел на встречку во Владивостоке, едва не спровоцировав серьезную аварию. Момент происшествия зафиксировал видеорегистратор, находившийся в одной из машин. Ролик уже успел облететь социальные сети.

Инцидент произошел в районе Снеговой пади. Так, по свидетельствованиям участников движения, водитель автомобиля марки Toyota Prius, принадлежащий известной таксомоторной компании, едва не столкнулся лоб в лоб с другим участником движения.

Неуправляемый «Приус» вылетел на встречную полосу, минуя стоявшие в пробке автомобили. Водитель, ехавший навстречу иномарке, едва успел увернуться и «подвинуться», дабы «Приусу» можно было беспрепятственно проехать. Только благодаря молниеносной реакции, удалось избежать серьезной трагедии.

- К сожалению, номер был заляпан снегом, бортовой номер такси 749, - сообщает автомобилист.

К слову, за сегодня это уже вторая выходка таксистов, попавшая в социальные сети. Ранее «Комсомолка» сообщала о другом происшествии: водитель такси вытащил из машины своего пассажира, швырнул на асфальт, от чего тот потерял сознание, а после – пнул. Происходящее попало в объектив камеры мобильного телефона.

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