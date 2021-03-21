Стали известны подробности столкновения Infiniti и алкомаркета во Владивостоке

ФОто: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

О подробностях утренней аварии в районе улицы Сахалинская рассказали сотрудники полиции. Там водитель кроссовера не справился с управлением своего транспорта и протаранил алкогольный павильон.

Как стало известно, за рулем авто марки Infiniti находился 35-летний приморец. Настоящую причину, из-за чего произошла авария, эксперты пока еще не установили.

В ДТП пострадала 53-летняя женщина. Ее медики госпитализировали с переломом правой ноги.

По факту происшествия проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14