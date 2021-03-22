Местами умеренные осадки. Синоптики уточнили прогноз на начало недели в Приморье

Осадки сохранятся местами в нескольких районах края Фото: Милана СОКОЛ

В первый рабочий день Приморье остается под влиянием тыловой части циклона, господствующего в крае последние дни. Сам вихрь днем переместится на Сахалин, но в центральных и восточных районах еще местами сохранятся осадки. При этом по прогнозам специалистов портала «Примпогода», на большей территории усилится ветер.

Как считают специалисты, за циклоном не произойдет вторжения холодных масс, воздух будет хорошо прогреваться. Столбики термометров поднимутся до +2...+9 °С, на севере ожидается около 0 °С. Будет дуть ветер севро-западый,западный умеренный.

Во Владивостоке сегодня без осадков, переменная облачность. Ожидается ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +5...+7°C.

В Уссурийске также переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +6...+8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. При западный умеренный до сильного ветре температура воздуха составит +6...+8°C.