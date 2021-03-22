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Происшествия22 марта 2021 1:59

Машины всмятку, на том же месте. Массовое ДТП с участием такси разыгралось ночью во Владивостоке

На мосту Второй речки столкнулись сразу три Toyota Prius
Ярослав ЮРИН
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Автомобили получили серьезные кузовные повреждения

Фото: принтскрин видео.

Авария с участием сразу трех Toyota Prius удивила общественность. Дело в том, что буквально несколько дней назад на Второченском мосту тоже произошло серьезное массовое ДТП с пострадавшими. «Там может намазано чем-то. Что они там бьются все» – отмечают жители края в социальных сетях.

Снова мост на Второй речке и снова выезд на встречную полосу. Подробности ДТП, которое разыгралось поздней ночью с воскресенья на понедельник еще предстоит установить специалистам. На данный момент известно, что белый гибридный автомобиль принадлежит одной из таксомоторных компаний края.

– В аварии обошлось без пострадавших, – прокомментировали «КП» в пресс-службе ГИБДД Владивостока.

ЧП