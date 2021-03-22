Житель Приморья убил партнера по строительному бизнесу, а затем продал его внедорожник

Полиция в Приморье задержала жителя села Камень-Рыболов, подозреваемого в убийстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.

В Хорольском округе края на территории туристической площадки за АЗС было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственно-оперативная группа отдела полиции начала работу по установлению обстоятельств произошедшего.

По отпечаткам пальцев установили личность погибшего, выяснили, что у 35-летнего убитого жителя Владивостока в собственности была машина Toyota Surf. Затем обнаружилось, что автомобиль продается на специализированном сайте. Полицейские разыскали транспортное средство и продавец рассказал, что две недели назад купил автомобиль у 42-летнего жителя Ханкайского района.

По подозрению в совершении преступления был задержан житель села Камень-Рыболов, который признался, что занимался вместе с убитым строительством и ремонтом. Между компаньонами произошла ссора из-за денег и гражданин причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие его смерть.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщила пресс-служба ОМВД России по Хорольскому округу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14