COVID-19 в Приморье: ежедневная заболеваемость остается на прежнем уровне

Всего в Приморье привито от коронавируса 54727 человек Фото: Милана СОКОЛ

Новые статистические данные по ситуации с COVID-19 в Приморском крае появились в официальных источниках.

За минувшие сутки в регионе было выявлено еще 58 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом уже более недели снижения суточной заболеваемости в крае не наблюдается. Количество новых случаев колеблется в пределах от 55 до 61 человека в сутки.

Общее число жителей Приморья, которые заразились новым вирусом с начала пандемии на сегодня составляет 41866.

Еще 14 приморцев были признаны выздоровевшими от COVID-19 за прошедшие сутки. Всего от диагноза «коронавирус» уже избавились 37445 приморцев.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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