Министерство ГОЧС Приморья сообщило об активном подъеме уровня воды в реках

В реках Приморья растет уровень воды Фото: Олег УКЛАДОВ

Подъем уровня рек начался в Приморье. Оперативные службы региона реагируют на угрозы затоплений жилых участков и отводят воду.

По данным министерства ГОЧС Приморского края, на реках западных, южных и на юге центральных районов активно разрушается ледяной покров. Появились закраины, промоины, вода течет поверх льда. Водность большинства рек края уже превышает норму в 1,3-2,1 раза. Общий весенний подъем воды в руслах рек южных и западных районов составляет преимущественно от 0,4 до 1,6 метра.

Ледостав сохраняется только на реках центральных и северных районов региона.

На прошлой неделе вода подступила к придомовым территориям в селе Новомихайловка Чугуевского округа. Сотрудники оперативных служб очистили русло реки и освободили пропускную трубу плотины ото льда. Сейчас вода с подтопленных огородов сошла, угрозы подтоплений нет.

В случае возникновения угрозы жизни и имуществу жителей Приморья, меры принимаются незамедлительно, сообщает пресс-служба правительства края.

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