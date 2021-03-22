Авария теплосетей во Владивостоке на улице Борисенко оставила без тепла 94 дома

Сегодня утром на улице Борисенко во Владивостоке произошла авария на теплотрассе. Скриншот видео: instagram.com/autopatrul_otv_prim

Сильный прорыв на магистральных теплосетях во Владивостоке в районе улицы Борисенко, о котором сегодня уже сообщала «Комсомольская правда — Владивосток» привел к ограничению теплоснабжения 94 домов в столице Приморья.

В данный момент устранением последствий аварии занимаются аварийные бригады Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»).

«Ремонтные бригады уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. Для обеспечения безопасности выполняемых ремонтов временно ограничено движение автотранспорта, возле дома №62 по улице Борисенко проезд возможен по одной полосе», — сообщает пресс-служба ведомства.

Завершить ремонт теплосетей энергетики планируют до конца дня.

В связи с проводимыми на теплосетях срочными работами от теплоснабжения временно ограничены жители следующих домов:

Борисенко: 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 58, 104а, 108, 108а, 108у, 110;

Монтажная: 1, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а;

Нарвская: 13;

Никифорова: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 41а, 43, 45, 47, 53а, 53б, 53в, 55а;

Новожилова: 1, 3, 3а, 5, 5а, 8, 9, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

Сафонова: 11, 14, 16;

Сахалинская: 1, 1а, 3, 3а, 3в, 5, 5б, 5в, 32а, 32б;

Строительная 2-я: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 20б, 21;

Строительная 3-я: 8, 12, 13, 15, 17, 18б, 19.

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