Полиция Владивостока просит откликнуться пострадавших от мошенничества компании «Мит Трейд»

Компания «Мит Трейд» заключила в Приморье договоры с инвесторами на оказание посреднических финансовых операций Фото: pixabay.com

Полиция обратилась к гражданам, пострадавшим от действий компании «Мит Трейд», с просьбой обратиться в УМВД России по городу Владивостоку.

Объясняется это тем, что сейчас в производстве следователей находится уголовное дело о мошенничестве с денежными вкладами граждан и для принятия объективного решения необходимо опросить всех, кто лишился денег из-за организатора компании «Мит Трейд» А. А. Самойленко. Он заключил договоры с инвесторами на оказание посреднических финансовых операций, получил от них средства, обещая выплату процентов, но своих обязательств не выполнил.

В настоящее время известно, что от действий А. А. Самойленко пострадали 37 человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 15 миллионов рублей.

Пострадавшим гражданам нужно обратиться в следственную часть УМВД России по городу Владивостоку (г. Владивосток, Военное шоссе, 24) или по телефонам: 8(423) 265 50 78, 8(423) 265 50 79, 8(423) 265 50 60.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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