Школьники разных населенных пунктов Приморья получили 13 новых школьных автобусов

Новые школьные автобусы были закуплены для Приморья Минпромторгом России. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

13 новых школьных автобусов вскоре начнут развозить детей в городах и районах Приморья. Ключи от машин вручил главам муниципалитетов сегодня, 22 марта, губернатор края Олег Кожемяко.

По информации пресс-службы правительство края, автобусы закупил и передал регионам Минпромторг России. На это из резервного фонда правительства РФ было направлено почти 39 миллионов рублей.

Машины отличаются надежностью сборки и оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС, говорится в сообщении.

— Дети из отдаленных населенных пунктов благодаря подвозу в районные центры могут получить качественное образование. Мы продолжим реализацию мероприятий по поддержке и обновление школьного автопарка, — заявил Олег Кожемяко.

Губернатор также поручил главам муниципальных образований проработать вопрос увеличения зарплаты водителям школьных автобусов.

Новые машины отправятся в Кировский, Красноармейский, Хасанский, Черниговский, Партизанский, Михайловский, Шкотовский, Надеждинский районы, Пограничный, Тернейский, Анучинский муниципальные округа, во Владивосток и Дальнегорск.

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