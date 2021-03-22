Огонь перекинулся на крышу. Крупный пожар в Приморье уничтожил квартиру в многоэтажке

Огонь распространился на 45 квадратов Фото: принтскрин видео.

Серьезный пожар в выходные случился в селе Авангард Партизанского городского округа. 21 марта в многоэтажке на улице Вишневая загорелась квартира, расположенная на 4 этаже. Огонь стремительно распространился по жилому помещение и перекинулся на кровлю постройки.

Тревожный вызов с места ЧП поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 15:10, спустя 10 минут к горящему дому подъехали первые пожарные расчеты. К моменту приезда специалистов в квартире полыхали вещи, мебель, пол, бытовая техника и оконные рамы. Из-за сильного задымления специалисты задействовали звено газодымозащитной службы. Пожарные эвакуировали из многоэтажки 5 человек.

– В 15:26 пожар был локализован, а в 15:32 – полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 45 квадратных метров. К тушению привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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