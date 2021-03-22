ДВФУ проиграл спор УФАС о нарушении закона при закупке лекарств для Медцентра университета

Медцентр ДВФУ. Фото: сайт primorie.fas.gov.ru

Поставлена точка в споре между Приморским управлением антимонопольной службы России и Дальневосточным федеральным университетом. Верховный Суд Российской Федерации подтвердил законность решения Приморского УФАС России о нарушении ДВФУ части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, которое привело к ограничению конкуренции.

О том, университет провел в декабре 2018 года открытый конкурс на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для Медцентра ДВФУ, «КП-Владивосток» уже ранее писала. Максимальная цена контракта была определена более чем 13,463 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, ДВФУ объединил в один лот закупку двух лекарственных препаратов: «Трастузумаб эмтанзин» и «Бевацизумаб». При этом, первый является эксклюзивным препаратом, производимым только в Швейцарии, а второй производится и отечественной фармацевтической компанией, и швейцарской.

Приморское УФАС посчитало, что данные действия нарушили Закон о защите конкуренции, поскольку российский производитель был лишен возможности принять участие в конкурсе, а значит было необоснованное ограничение конкуренции.

Не согласившись с решением, руководство ДВФУ обратилось в суд, но арбитражные суды трех инстанций поддержали позицию антимонопольного органа.

Тогда представители университета подали жалобу в Верховный суд Российской Федерации, который не установил оснований для пересмотра судебного акта в кассационном порядке.

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