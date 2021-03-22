«Перекрыли всю дорогу, движение парализовано». ДТП стало причиной транспортного коллапса в центре Владивостока

ДТП на центральной улице Владивостока Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Череда столкновений в районе дома №69 на улице Светланская во Владивостоке привела к пробке во всех направления. Как отмечают водители, сразу 4 транспортных средства занимают проезжую часть, изрядно мешая другим участникам движения.

Судя по кадрам от читателей "КП", проезд на аварийном участке сначала не поделили два седана. Позже к веренице подбитых авто прибавился еще один седан и большегруз. Соответственно дорога оказалась частично заблокирована в обоих направлениях. Объезжать многим приходится по встречной полосе, поэтому до приезда специалистов движение на участке грубо говоря, хаотичное.

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