Во Владивостоке Следком установил личность мужчины, чье тело вчера нашли на пляже в районе Второй Речки

21 марта мертвое тело в нескольких метрах от берега обнаружили на пляже в районе Второй Речки случайные прохожие. Фото: instagram.com/dps_vl

Установлена личность человека, чье тело было обнаружено в воскресенье, 21 марта, в прибрежных водах Владивостока.

Труп мужчины был найден людьми, гулявшими по пляжу в районе железнодорожной станции Вторая Речка около 19 часов. Тело находилось в 2-3 метрах от берега и по одежде походило на рыбака, увлекающегося подледной рыбалкой. Обнаружившие погибшего граждане тут же вызвали полицию.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская, мужчина 1945 года рождения 12 дней назад ушел из дома и пропал. Житель Владивостока увлекался рыбалкой.

Сейчас Следственным комитетом проводится проверка, рассматриваются все возможные версии произошедшего.

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