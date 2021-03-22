Авиарейсы из Владивостока в Красноярск и обратно возобновятся 30 апреля

Рейсы из Владивостока в Красноярск будут осуществляться в рабочие дни недели. Фото: сайт vvo.aero

Международный аэропорт Владивосток сообщил о возобновлении прямых регулярных рейсов авиакомпании «Аврора» в Красноярск.

Полеты из столицы Приморья в один из крупнейших городов Восточной Сибири будут доступны с 30 апреля. Ранее этот авиаперевозчик уже выполнял полеты по направлению Владивосток-Красноярск-Владивосток летом 2020 года.

С возобновлением маршрута жители и гости Владивостока смогут долететь в Красноярск прямым рейсом за 5 часов 15 минут. Полету будут осуществляться на воздушном лайнере: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, удобное летнее расписание полетов позволит жителям Приморья продолжить путешествие через Красноярск в Краснодар, Сочи, Симферополь и в обратном направлении.

Приобрести авиабилеты можно на сайте «Аэрофлота» www.aeroflot.ru, а также в туристических агентствах.

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