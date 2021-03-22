Фонд «Восточный Порт» отметил день рождения вручением премии неравнодушным жителям Врангеля

Свой второй день рождения отметил Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». За два года плодотворной работы Фонд зарекомендовал себя как прекрасно работающий механизм диалога с жителями микрорайона Врангель, который позволяет чётко выявлять потребности местного населения, направлять ресурсы предприятия АО «Восточный Порт» на решение по самым актуальным вопросам.

На сегодняшний день Фонд «Восточный Порт» реализовал почти пятьсот акций и проектов в рамках собственных 12-ти программ социального развития. Ко дню рождения Фонд учредил премию «Неравнодушным жителям Врангеля», тем самым сказав спасибо всем жителям микрорайона, которые были с ним всё это время, активно помогали, участвовали в мероприятиях, работали волонтерами, приходили со своими идеями, предложениями и инициативами.

– Жители и администрация города высоко ценят вклад Фонда «Восточный Порт» в развитие микрорайона Врангель и территории городского округа. Я лично смог убедиться, что все поставленные задачи успешно решаются Фондом благодаря поддержке активных и неравнодушных людей, – отметил на церемонии вручения премии первый замглавы НГО Герман Краснощёков.

– Неоценим вклад «Восточного Порта» в поддержку нуждающимся людям. Было очень приятно, когда в разгар пандемии волонтёры Фонда оперативно включились в работу, – подчеркнул в своём приветственном слове депутат краевого Законодательного Собрания, руководитель Волонтёрского центра Находки Всеволод Романов.

– Я надеюсь, что сегодня будет заложена ещё одна добрая традиция – раз в год собираться в этом зале и говорить спасибо людям за особые заслуги в развитии различных направлений жизни Врангеля, за неравнодушное отношение к своему делу и за активную гражданскую позицию, – выразила пожелание председатель Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова.

В 2021 году Фонд при поддержке жителей Врангеля намерен продолжать работать над вопросами, которые возникли ещё в 2020 году и, конечно же, решать новые. Уже сформирован фронт работ: Фонд «Восточный Порт» продолжает реализацию программ социального развития на благо жителей Врангеля и всего Находкинского городского округа.