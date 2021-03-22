90-летняя уроженка Владивостока произвела фурор на конкурсе красоты для женщин элегантного возраста

На снимке сама Раиса Петровна. Фото: Таганрогский ДИПИ№ 2

90-летняя уроженка Владивостока Обезьянина Раиса Петровна заняла первое место в конкурсе «Красота золотого возраста – 2021», который проводил Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалидов №2. Раиса Петровна уже 10 лет живет в доме престарелых и продолжает доказывать, что возраст – это всего лишь цифры. Кстати, всего в конкурсе красоты для тех, кому «далеко за…», принимали участие почти полсотни дам. Возраст красавиц самый различный – от 60 до 94. Конкуренция была нешуточной. Участницам предстояло рассказать о себе в «Видеовизитке».

«Всем привет. Меня Зовут Раиса Петровна, мне 90 лет. Последние 10 лет я проживаю в интернате для престарелых. Но несмотря на свой возраст я чувствую себя молодой. За все эти годы я многому научилась, многое узнала, поэтому продолжаю активную жизнь. У меня два образования – педагогическое и музыкальное. По первому - я учитель начальных классов, по второму – дирижер хора. Я играю на аккордеоне и пою. В военные годы я изучала военное дело. Я метко стреляю, хожу на лыжи, вожу автомобиль – имею права до сих пор. Я прожила интересную и счастливую жизнь с одним человеком 57 лет. Это мой муж – морской офицер. У меня двое детей, трое внуков и пять правнуков. Я ими очень горжусь. Я часто принимаю участие в мероприятиях интерната. По гороскопу я дружественный водолей. Родилась в год козы. Люблю юмор, старые фильмы, музыку, пение» - говорит о себе видная пенсинерка.

Кроме того, Раиса Петровна сыграла на аккордеоне и спела душевную песню. Более того, талантливая пенсионерка с неординарным подходом к конкурсу удивила всех тем, что оживила картину. Женщина примерила на себя образ девочки с персиками Валентина Серова. Такое творческое представление себя не могло остаться без внимания, в итоге Раиса Петровна заняла первое место и забрала желанную корону.

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