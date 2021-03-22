По провисшему льду, по колено в воде. Отчаянные рыбаки в очередной раз удивили приморцев

Рыбаки продолжают рисковать жизнями в Приморье Фото: принтскрин видео.

Очередная порция экстремалов подоспела из Шкотовскогой района Приморья, где рыбаки на выходных снова вышли на тающую акваторию. Как уверяет автор видео, действия развернулись в районе Петровки.

На кадрах отчетливо видно, как любители зимней рыбалки, сезон которой уже закончился, буквально по колено бредут в воде. Все предупреждения спасателей и целая череда несчастных случаев снова остались без внимания.

«А что не на машинах?», «Бедные, голодающие с побережья! Неужели не жалко своей жизни?!», «Почему за спасение с них не берут оплату??? По полной насчитать, достали», «Когда он уже окончательно растает? Надоело это видеть», «По провисшему льду, по колено в воде ну, в чем смысл?!», «Ужас, уже все растаяло почти, какая рыбалка может быть», «Я извиняюсь, но нельзя разбить лед? Будет намного дешевле чем, спасать, а потом искать утопленников», – комментируют в сети жители края.

Как отмечают спасатели, на реках Приморья начался активный ледоход. Небольшая ледяная корка осталась только на пресных водоемах центральных и северных районов края.

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