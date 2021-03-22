На месте снесенного здания старого вокзала прибрежных сообщений Владивостока будет прогулочная зона

Место, где находился прежний вокзал прибрежных сообщений Владивостока, почти расчищено. Фото: Евгений Кулешов (пресс-служба администрации Владивостока)

Во Владивостоке в районе причала № 30 завершаются работы по демонтажу старого здания вокзала прибрежных сообщений. Как сообщает пресс-служба мэрии, на месте снесенного здания появится прогулочная зона.

Новый вокзал прибрежных сообщений возведен ближе к пирсу. Это современный административно-досмотровый комплекс, оснащенный интроскопом, информационными стендами и табличками, системой видеонаблюдения. Решение о строительстве нового здания вокзала было принято в прошлом году именно для того, чтобы освободить часть прибрежной территории для свободного доступа граждан.

— Перед нами стоит задача открыть прибрежную полосу для организации красивой прогулочной зоны. Окажем всем задействованным специалистам максимальную поддержку. Причал должен стать еще одной визитной карточкой Владивостока, где люди могли бы совершать прогулки и наслаждаться видами города, — заявил мэр Олег Гуменюк.

Внутри нового вокзала прибрежных сообщений. Фото: Евгений Кулешов (пресс-служба администрации Владивостока)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14