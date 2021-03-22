Новый очаг чумы свиней обнаружен в дикой природе в Михайловском районе Приморья

Очаг АЧС нашли в Михайловском районе Приморья среди диких кабанов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора подтвердила новый очаг вируса африканской чумы свиней на территории Михайловского района края. Это отражено в протоколе лаборатории 22 марта. Случаи заболевания вирусом АЧС зафиксированы в дикой природе.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, обнаружена ДНК вируса в исследованном образце патологического материала, отобранного от трупов двух диких кабанов, обнаруженных на территории охотничьего хозяйства «Раковское».

Ведомство просит жителей края немедленно информировать при выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных.

Обращаться можно по телефонам 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, но для человека не опасен.

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