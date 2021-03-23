Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество23 марта 2021 0:56

Завершены поиски без вести пропавшей в Приморье 12-летней Веры Тихоновой

Девочка просто ушла из дома и не вернулась
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий

Девочка пропала 19 марта.

Фото: pixabay.com

12-летняя Вера Тихонова из Владивостока пропала 19 марта 2021 года. Девочка после обеда ушла из дома, который расположен по адресу улица Адмирала Кузнецова, 92, и не вернулась. Ее не было ни спустя час, ни спустя два. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Активисты разместили информацию о пропаже Веры в сеть, указав, что на вид ей 12 лет, она худощавого телосложения, у нее красные волосы по плечи и зеленые глаза. Также известно, что в день пропажи Вера была одета в салатовый пуховик по пояс без капюшона и серо-зеленую толстовку.

Спустя несколько дней волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Веры завершены. К счастью, повод для этого радостный – девочку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех неравнодушных за оказанную помощь.