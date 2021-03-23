«Кто-то территорию освобождает»: крупный пожар охватил гаражный комплекс во Владивостоке

Пожар случился минувшей ночью. Фото instagram/dps_vl

Утро для некоторых жителей Владивостока оказалось совсем недобрым. Как выяснилось, поздней ночью на Невельского, 13 пожарные пытались потушить огонь, который захватил несколько гаражей. Судя по кадрам с места происшествия, пожар был серьезный, потому что густые столбы дыма и пламя можно было увидеть издалека.

Как сообщают очевидцы, в одном из гаражей находился пункт приема металлолома. Были ли в остальных гаражах машины или что-то ценное – пока не сообщается. К счастью нет и информации о том, что кто-то в результате пожара пострадал.

Вместе с тем, пользователи сети уже начали обсуждать случившийся пожар. По мнению одного из приморцев - так «кто-то территорию освобождает». Разумеется, точная причина возникновения пожара станет известна лишь по результатам расследования Госпожарнадзора.