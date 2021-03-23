Во Владивостоке прокуратура ведет проверку по аварии, вызвавшей реки кипятка на улице Борисенко

Облака пара окутали транспорт на улице Борисенко. Скриншот видео: instagram.com/dps.control

Прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку по факту аварии, которая произошла 23 марта на тепловых сетях на улице Борисенко.

О том, что дорожное полотно на некоторое время превратилось в бурлящее «джакузи» из кипятка «КП-Владивосток» писала ранее.

Надзорное ведомство подтвердило, что в связи с повреждением на магистральных тепловых сетях АО «ДГК» (филиал Приморской генерации) от центрального отопления было отключено 94 многоквартирных дома.

По данным Приморских тепловых сетей, энергетики завершили ремонтные работы на теплотрассе в районе улицы Борисенко в 01:30 ночи 23 марта. Устранены повреждения: выполнили дренирование труб, заменили поврежденный участок, установили железобетонный канал и произвели засыпку.

Восстановление асфальтового покрытия будет выполнено при установлении положительной температуры воздуха.

Прокуратура по окончании проверки даст оценку техническому состоянию тепловых сетей, исполнению обязанности по их содержанию и проведению планового ремонта, а также срокам устранения аварийного отключения отопления в жилых помещениях. Конечно же, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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