Общее число зараженных за время пандемии COVID-19 в Приморье приблизилось к 42 тысячам

На сегодня в Приморье прививки от коронавируса сделали 55288 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился с жителями Приморья новыми статистическими данными по COVID-19.

Количество заражений новым вирусом в регионе за прошедшие сутки, как и в последние десять дней, остается приблизительно на одном уровне. Медиками зафиксированы 56 новых случаев инфицирования приморцев.

Общее число инфицированных за время пандемии в Приморье составляет 41922 человека.

Из этого числа диагноз «коронавирус» был снят уже с 37613 жителей края. 168 человек были признаны выздоровевшими за минувшие сутки.

С середины марта в регионе не было ни одного дня, когда бы коронавирус не унес чью-то жизнь. Каждый день умирают один-два пациента ковидных госпиталей. За последние 24 часа также произошло два летальных исхода.

Всего в Приморье от осложнений, связанных с заражением COVID-19, погибли 667 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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