Крупный пожар в Артеме: огонь охватил 400 квадратных метров крыши склада на улице Вахрушева

Съемки пожара в Артеме, сделанные очевидцем. Скриншот видео: instagram.com/artem.news.plus

В Артеме сегодня утром, 23 марта, огонь охватил складское помещение на улице Вахрушева.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, сигнал о пожаре поступил на пульт пожарного гарнизона города в 8:57. И уже через восемь минут после этого пожарные расчеты находились на месте происшествия.

После проведения разведки огнеборцами было установлено, что горит крыша склада из сендвич панелей. По предварительной оценке общая площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.

В 10:08 пожар был локализован, а в 10:40 ликвидировано открытое горение.

В тушении пожара задействованы 23 человека личного состава и 7 единицы техники.

По предварительным данным пострадавших нет.

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