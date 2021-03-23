Полицейские Уссурийска вернули пенсионерке два украденных у нее соседом телевизора

Один из двух украденных у пенсионерки телевизоров. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

83-летняя местная жительница заявила в полицию о краже у нее сразу двух плазменных телевизоров. Столь важные для скрашивания досуга любого российского пенсионера устройства были украдены из частного дома на улице Лимичевской. Причиненный ущерб пожилая женщина оценила в 17 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа отдела полиции осмотрела место происшествия и выяснила, что взламывать жилище пенсионерки вору не пришлось — она сама накануне кражи уехала в другой город, забыв запереть входные двери.

Вскоре по подозрению в совершении кражи сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30-летнего соседа потерпевшей. Мужчина, который ранее уже был судим, рассказал, что знал об отъезде хозяйки и решил за ее счет поправить свое материальное положение. Он также сообщил, кому успел продать вещи. Оба телевизора были вскоре возвращены их владелице.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

Соседа с криминальными наклонностями суд решил на время следствия не лишать свободы — с него взята подписка о невыезде.

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