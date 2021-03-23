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Общество23 марта 2021 6:32

Ефим Звеняцкий намерен участвовать в выборах депутатов ЗСПК 19 сентября 2021 года

О своих планах по участию в избирательной кампании Ефим Семенович заявил в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток"
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Ефим Звеняцкий планирует участвовать в избирательной кампании 2021 года

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Семенович Звеняцкий планирует участвовать в избирательной кампании 2021 года. О своих планах на будущее относительно депутатской деятельности он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток".

- Я бы хотел продолжить эту историю, под названием "депутатство". Мне кажется, что я был бы полезен и для самого себя и для своего избирателя, для людей культуры, здравоохранения и образования, которых я всегда поддерживаю, - сказал Ефим Звеняцкий.

Напомним, Ефим Семенович Звеняцкий был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края 18 сентября 2016 года по спискам от партии "Единая Россия". Выборы депутатов ЗСПК 7 созыва состоятся 19 сентября 2021 года в единый день голосования.