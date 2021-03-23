Ефим Звеняцкий: пока я лежал в ковидном госпитале, врачи просили расписаться у них на халатах

Ефим Звеняцкий в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток" Фото: Сергей БАЛАНОВ

В эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток" Ефим Звеняцкий рассказал, как во время госпитализации из-за коронавирусной инфекции он сблизился с врачами и медиками, оказывающими помощь больным.

- Я сам пребывал в больнице и сам имел возможность увидеть врачей. Если позволительно, я хочу им поклониться и сказать им "Спасибо". Более того, так как я человек чуть чуть заметный, врачи просили дать им автограф. И я расписывался у них на халатах, на спине и так далее, - сказал Ефим Звеняцкий.

Напомним, 13 декабря 2020 года Ефим Звеняцкий был госпитализирован с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Лечение он проходил в ковидном госпитале Больницы рыбаков.