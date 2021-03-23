В Дальнегорске днем на глазах у прохожих подожгли автомобиль

В Дальнегорске загорелся автомобиль. Скриншот видео: instagram.com/administration_dalnegorsk

В Дальнегорске среди белого дня на глазах у прохожих произошел поджог автомобиля. Как сообщают очевидцы инцидента, какой-то предмет, вероятно бутылку с горючей жидкостью, кинул в машину некий мужчина, который тут же с места события убежал.

Создатели Instagram-паблика, на котором появилось видео, сообщают, что горевшая машина принадлежит директору стадиона. Вероятно, имеется в виду стадион «Темп» (бывший «Строитель»), который расположен на улице Полины Осипенко. Именно там были отсняты кадры с горящей машиной. О причинах поджога не упоминается.

Судя по другим видеокадрам, снятым чуть позже, пожарные прибыли к месту пожара относительно быстро, но понять насколько сильно пострадал от огня автомобиль сложно.

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