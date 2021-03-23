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Общество23 марта 2021 10:36

Вьетнамский рынок в районе автовокзала Владивостока мэрия решила снести

Владельцам торговых павильонов дали срок демонтировать объекты торговли самостоятельно до 26 марта
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Павильоны вьетнамского рынка возле автовокзала существуют во Владивостоке много лет. Фото: сайт VL.ru

Во Владивостоке исчезнет еще один старый рынок. Мэрия приняла решение снести павильоны так называемого вьетнамского рынка, расположившиеся в районе автовокзала на улице Русской.

На месте 14 точек продажи вещей, еды и парикмахерских городские власти планируют создать транспортный узел с разворотным кольцом.

22 марта администрация Владивостока на официальном сайте обнародовала перечень самовольно установленных городских объектов, подлежащих сносу. Среди них как раз и оказались те самые павильоны. Самый большой из них имеет площадь 521 квадратный метр, а самый маленький — лишь 12. Владельцем объектов является ООО «Дальтехресурс».

Сносить рынок городские власти собираются уже давно и в 2019 году его объекты попали под прокурорскую проверку, выявившую нарушения в размещении павильонов и киосков. Однако «Дальтехресурс» попытался оспорить решение мэрии сначала в Арбитражном суде Приморского края, который в иске отказал. Не повезло коммерсантам такеж в Пятом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Дальневосточного округа. С января этого года кассационная жалоба хозяев торговых точек находится в Верховном суде Российской Федерации.

Таким образом, решение о сносе рынка принято еще до решения Верховного суда РФ. По данным VL. ru, представители административно-территориального управления Советского района 22 марта побывали на рынке и составили акт обследования земельного участка: владельцам нестационарных торговых объектов дали четыре дня на самостоятельный демонтаж. Срок истекает 26 марта.

Возможно, знакомых торговых "развалов" в скором времени не станет. Фото: сайт VL.ru

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