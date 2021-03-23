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Общество23 марта 2021 11:04

Хулигана, без причины избившего пожилую женщину, осудили во Владивостоке на семь с половиной лет

Преступление произошло на лестничной площадке одного из жилых домов краевого центра
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Мужчину, избившего пожилую женщину во Владивостоке, осудили на 7,5 лет колонии общего режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, который беспричинно избил пожилую женщину.

Преступление произошло еще в феврале 2019 года. Тогда 30-летний мужчина, напившись, оказался на лестничной площадке одного из жилых домов. Там же, на свое несчастье, оказалась и пожилая женщина.

Нетрезвый детина без какого-либо повода нанес человеку удар ногой, отчего потерпевшая упала. Затем негодяй ударил ногой второй раз и женщина скатилась по ступеням на пол лестничной площадки между первым и вторым этажами подъезда.

В результате преступных действий женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Судили мужчину по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

Надо отметить, что на этот раз Фемида была сурова — хулиган получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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