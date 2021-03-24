В Приморье задержан серийный похититель женских ювелирных украшений

Жителя Приморья, кравшего драгоценности из квартир женщин, задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска задержали в Приморье мужчину, подозреваемого в совершении серии краж у женщин. Теперь правоохранители разыскивают пострадавших от криминальной деятельности неоднократно судимого гражданина, который знакомился с женщинами через газетные объявления и специализированные сайты, приходил к новым знакомым в квартиры и похищал ценности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в январе в полицию Арсеньева поступило заявление 59-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что малознакомый гражданин украл из ее квартиры ювелирные изделия на сумму более 300 тысяч рублей. Познакомилась пострадавшая с мужчиной по объявлению в газете и после переписки пригласила его в гости. Пропажу драгоценностей хозяйка дома обнаружила уже после ухода гостя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Это был ранее судимый, в том числе за разбой, грабеж и похищение человека, 51-летний житель Уссурийска. Рецидивиста задержали и доставили в отдел полиции Арсеньева, где он сообщил, что украденные вещи продал, а вырученные деньги потратил.

Полиция ищет пострадавших от действий этого человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

Сотрудники арсеньевской полиции сообщили, что в ходе расследования всплыли факты причастности мужчины к очень похожему преступлению, совершенному в декабре 2019 года. Тогда из дома 65-летней жительницы Арсеньева также были украдены драгоценности. Полиция считает, что этими двумя криминальными эпизодами список похождений любителя знакомств с пожилыми дамами не ограничивается.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По статье, которую ему инкриминируют, злоумышленник может попасть за решетку на срок до шести лет.

Полиция предлагает жительницам Приморья, пострадавшим от противоправных действий задержанного, обратиться в дежурную часть МО МВД России «Арсеньевский» по адресу: г. Арсеньев, ул. Жуковского, 2, или позвонить по телефонам: 8 (42361) 4 25 78 или 02 (с мобильного 102).

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