Неожиданно для специалистов умер амурский тигр, отловленный в Приморье в начале марта

Амурский тигр. Фото: сайт "Центр "Амурский тигр"

Тигр, которого отловили в начале марта в селе Соболиный Пожарского района Приморья скоропостижно умер в реабилитационном центре диких животных.

— Плохие новости, и для всех они стали неожиданными. Внешние травмы у тигра были неприятные, но не могли напрямую стать причиной стремительной смерти. Поведение тигра в вольере было нестандартным, но не вызывало опасения за его жизнь, — сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Напомним, что самца амурского тигра возрастом до трех лет отловили в районе села Соболиный в ночь на 7 марта. Хищник регулярно наведывался в населенный пункт и нападал на собак.

После отлова специалисты обнаружили у зверя многочисленные ссадины и потертости, полученные во время длительной ходьбы по насту. Кроме того, у тигра на одной из лап отсутствовали две фаланги пальца. Была оказана необходимая ветпомощь и взяты анализы на наличие инфекционных заболеваний.

Содержали животное в реабилитационном вольере. Состояние тигра оценивалось как удовлетворительное и не вызывало опасений.

Теперь точную причину гибели хищника можно будет установить только по итогам вскрытия, которое состоится в ближайшее время. Есть версия, что у зверя внезапно открылось внутреннее кровотечение.

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