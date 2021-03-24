День явно не задался. Во Владивостоке малолитражка отправила Nissan в столб

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: Instagram/dps_vl

Серьезное ДТП разыгралось ночью на перекрестке улиц Днепровская – Выселковая во Владивостоке. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель Toyota Passo, который не пропустил Nissan Cefiro, движущийся по главной дороге.

Судя по повреждениям, скорость обоих авто была довольно приличная. Водитель Passo выезжал с Днепровской и намеревался повернуть на Снеговую падь. Малолитражка отправила более тяжелого собрата в неуправляемый занос. От удара в правую сторону Nissan Cefiro и откинуло в опору дорожного знака. Информация о пострадавших сейчас выясняется.

Водитель планировал повернуть. Фото: Instagram/dps_vl

Пользователи сети активно комментируют произошедшее. Несколько человек отметили, что похожий Cefiro уже попадал в ДТП днем.

«Обнял то как, аж мурашки. Печаль, минус раритет», «Да эта "Цифра" уже билась днем с "Приусом" такси. Что опять?», «Это не тот хлопец, который таксиста на БАМе в бочину бахнул? Он же...», «Кто-то явно летел, и это не литровый Passo», – высказываются приморцы.

Восстановить машину будет проблематично. Фото: Instagram/dps_vl

Подробности аварии предстоит установить полицейским.

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