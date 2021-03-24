Прокурор Владивостока заставил подрядчика сделать гарантийный ремонт дороги одной из улиц

Прокуратура Владивостока обнаружила повреждения асфальта на улице Адмирала Спиридонова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокурор Владивостока в судебном порядке добился гарантийного ремонта автомобильной дороги на улице Адмирала Спиридонова.

Во время проверки надзорное ведомство установило, что между управлением дорог и благоустройства администрации города и подрядчиком был заключен контракт на ремонт дороги на улице Адмирала Спиридонова. Работы были выполнены, но еще до окончания гарантийного срока на них (три года) обнаружилось, что асфальтобетонное покрытие проезжей части в районе дома № 26 имеет повреждения.

Прокуратура внесла мэру представление и, рассмотрев его, городская администрация направила руководителю подрядной организации письмо о необходимости устранения недостатков в работе. Но по результатам повторной проверки прокуратура установила, что повреждения не устранены.

Тогда прокурор города обратился в суд с иском к подрядной организации. Суд обязал ее восстановить асфальтобетонное покрытие в рамках гарантийного срока по муниципальному контракту.

Сейчас фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города Владивостока, сообщает пресс-служба ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14