Прокурор Владивостока заставил подрядчика сделать гарантийный ремонт дороги одной из улиц

Прокуратура Владивостока обнаружила повреждения асфальта на улице Адмирала Спиридонова
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокурор Владивостока в судебном порядке добился гарантийного ремонта автомобильной дороги на улице Адмирала Спиридонова.
Во время проверки надзорное ведомство установило, что между управлением дорог и благоустройства администрации города и подрядчиком был заключен контракт на ремонт дороги на улице Адмирала Спиридонова. Работы были выполнены, но еще до окончания гарантийного срока на них (три года) обнаружилось, что асфальтобетонное покрытие проезжей части в районе дома № 26 имеет повреждения.
Прокуратура внесла мэру представление и, рассмотрев его, городская администрация направила руководителю подрядной организации письмо о необходимости устранения недостатков в работе. Но по результатам повторной проверки прокуратура установила, что повреждения не устранены.
Тогда прокурор города обратился в суд с иском к подрядной организации. Суд обязал ее восстановить асфальтобетонное покрытие в рамках гарантийного срока по муниципальному контракту.
Сейчас фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города Владивостока, сообщает пресс-служба ведомства.
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