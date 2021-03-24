ГИБДД Владивостока прокомментировала появление на дорогах города «ряженого автоинспектора»

Мужчина с полицейским жезлом пытался останавливать машины во Владивостоке. Скриншот видео: instagram.com/primorye_online

Госавтоинспекции Владивостока отреагировала на появившуюся в ряде СМИ и социальных сетях информацию о мужчине в гражданской одежде, который полицейским жезлом пытается останавливать автомобили в краевом центре.

Кадры с видеорегистратора автомобиля, запечатлевшие гражданина странного вида на ночной улице Адмирала Кузнецова с жезлом в руках и красной повязкой на рукаве, разошлось по Сети в прошедшие выходные. У мужчины абсолютно отсутствуют какие-либо намеки на форму инспектора ГИБДД, кроме полосатой палочки в руках.

Автомобилист поначалу притормозил, повинуясь движению жезла, но когда разглядел «гаишника» поближе, предпочел не вступать с ним в дискуссию и продолжил движение. Так и осталось неизвестным то, чего добивался псевдоинспектор. Возможно, человек был просто не в себе или пытался необычном образом «занять» денег на выпивку.

Пресс-служба Госавтоинспекции Владивостока решила напомнить горожанам, что согласно закону «О полиции», при обращении к гражданским лицам сотрудник правоохранительных органов обязан представляться: называть свои должность, звание, фамилию. Затем, по требованию гражданина, предъявлять служебное удостоверение, сообщать причину и цель остановки транспортного средства. Кроме того, находясь на службе, сотрудник Госавтоинспекции обязан быть в форменном обмундировании.

За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов предусмотрена административная ответственность (статья 17.12 КоАП РФ).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14