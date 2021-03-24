Мэрия Владивостока ищет разработчика проектно-сметной документации на реконструкцию Рудневского моста

Рудневский мост во Владивостоке. Фото: архив КП

Тендер на поиск подрядной организации, которая разработает проектно-сметную документацию для реконструкции Рудневского моста, открыт администраций Владивостока.

По условиям контракта с начальной стоимостью 64 миллиона 34 тысячи рублей подрядчику предстоит провести геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические изыскания, разработать проектную документацию, включая сметную стоимость реконструкции, проработать вопрос переустройства коммуникаций и составить перечетную ведомость зеленых насаждений.

Проектировщики должны проработать вопрос сноса старого моста и организацию строительства нового объекта.

Все работы по разработке проектно-сметной документации подрядчик должен выполнить с момента заключения муниципального контракта до 30 ноября 2022 года. Окончание приема заявок по тендеру — 14 апреля.

Как сообщают представители управления дорог и благоустройства мэрии, новое сооружение будет четырехполосным. Первая часть моста будет возведена параллельно уже существующей конструкции. Затем старый мост разберут и начнется строительство второй части нового Рудневского моста. Подробней о том, каким планируют создать новое мостовое сооружение читайте в более ранней публикации «КП».

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