Новые данные статистики COVID-19 в Приморье: еще 54 случая заражения

Количество привитых против COVID-19 жителей Приморья достигло 55978 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки медиками Приморья было зарегистрировано 54 новых случая заражения. Такое же количество зараженных регистрировалось 13 июля 2020 года.

Общее количество приморцев, инфицированных с начала пандемии новым вирусом, составляет 41976 человек.

Со вчерашнего дня диагноз «коронавирус» был снят еще со 149 жителей Приморья. Число тех, кто сумел справиться с болезнью в крае достигло отметки 37762 человек.

За сутки от коронавируса умер еще один житель Приморья. Общее число погибших от новой болезни в крае с начала пандемии составляет 668 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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