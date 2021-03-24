Поселок Краскино в Приморье получил звание «Населенный пункт воинской доблести»

Мемориальный участок-захоронение бойцов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами поселок Краскино. Фото: сайт Законодательного Собрания Приморья

Депутаты Законодательного Собрания Приморья сегодня, 24 марта, приняли сразу в трех чтениях проект закона «О присвоении поселку городского типа Краскино Хасанского муниципального района Приморского края почетного звания Приморского края «Населенный пункт воинской доблести».

Законопроект подготовлен по ходатайству муниципального комитета Краскинского городского поселения. В феврале депутаты профильного комитета рассмотрели обращение представительного органа и признали представленные документы соответствующими требованиям. Положительное заключение на инициативу поступило и от главы региона.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания края, цель законопроекта — увековечить память о подвигах защитников Отечества, сражавшихся в 1936 и 1938 годах в военных конфликтах с подразделениями регулярных войск Квантунской армии и в боях с японской армией в августе-сентябре 1945 года.

В братских могилах поселка городского типа Краскино и в ближайших населенных пунктах покоится прах 1100 воинов, павших в боях с японской армией.

Краевой закон «О почетных званиях Приморского края «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» был принят в 2019 году. Почетные звания также присвоены селу Полтавка Октябрьского муниципального округа и городу Дальнереченску.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14