2020 год обернулся для Приморья ростом преступности

На 4% выросла преступность в Приморье за 2020 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам 2020 года на территории Приморья произошел рост числа преступлений на 4%. По этому показателю край занимает 20 место по России. Об этом на заседании краевого парламента доложил начальник УМВД РФ по Приморскому краю, генерал-майор полиции Олег Стефанков.

Как следует из доклада, на 21% стало больше тяжких и особо тяжких преступлений, на 15% выросло количество разбойных нападений, на 3,5% — грабежей, на 8,8% — краж.

Рекордный рост преступлений на 87,9% оказался в сфере IT-технологий. Большинство из них совершены с помощью средств мобильной связи, а 40% составили кражи денег с банковских счетов и карт.

47% преступлений совершены мошенниками. Для борьбы с этими видами преступлений в регионах созданы специальные подразделения полиции.

Впрочем, в 2020 году снизилось число преступлений против личности: убийств было меньше на 2,6%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 7,9%. По словам Олега Стефанкова, раскрываемость таких преступлений в Приморье выше 90-95%, а раскрываемость изнасилований второй год — 100%.

Уменьшилось число квартирных краж на 29,8%, карманных — на 7,7%, автоугонов — на 12,6%.

— Уровень преступности в Приморье ниже среднего показателя по Дальнему Востоку — 1699 преступлений на 100 тысяч населения (по ДФО — 1843). Таким образом, криминальная обстановка в регионе, несмотря на рост ряда показателей, в целом находится под нашим контролем, — сказал начальник МВД Приморья.

Одной из основных проблем влияющих на деятельность полиции, руководитель ведомства назвал За последний год показатель остался прежним — не хватает 15% сотрудников. Ситуация в крае худшая среди всех субъектов РФ. Как сообщил Олег Стефанков, оттоку кадров в другие регионы способствует высокая стоимость жизни и жилья в регионе.

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